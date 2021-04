© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il comitato Amici di via Plava del Quartiere Della Vittoria di Roma presenta Rigene.Ro.So.- Rigenerazione per una Roma sostenibile, progetto di cittadinanza attiva, basato su metodo scientifico, che si propone come laboratorio di studio e progettazione dal basso del territorio con l'obiettivo di una rigenerazione integrata in ambito sociale, urbano e ambientale. Si propone un metodo che possa essere un modello di riferimento per il rilancio della città. (ore 11)- Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulle nuove sfide che attendono il Paese con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per delineare il contributo che potrà essere fornito dalle Camere di commercio. L'evento, che sarà introdotto dal saluto del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, prevede gli interventi del presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, e del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. (ore 11:30)- Conferenza stampa "Rsa e case di riposo: un'eterna zona rossa". Indagine su come vivono gli anziani ingiustamente reclusi. Interverrà il presidente della Comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo. (ore 11:30) (Rer)