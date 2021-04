Finanza: Mef, emesso nuovo bond in dollari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze "comunica i risultati dell'emissione del nuovo bond formato Sec-Registered Global a 3 anni denominato in dollari Usa. Il titolo - rende noto un comunicato - ha scadenza 6 maggio 2024, godimento 6 maggio 2021 e tasso cedolare 0,875 per cento, pagato in due semestralità. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 6 maggio 2021. L'importo emesso è pari a 2 miliardi di dollari. Il titolo è collocato al prezzo di 99,673 per cento corrispondente ad un rendimento lordo all'emissione dello 0,986 per cento in dollari Usa. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, Citigroup Global Markets Europe Ag, Deutsche Bank Ag e Morgan Stanley Europe Se. Gli altri specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager".(Com)