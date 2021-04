Recovery: Draghi, Sud non è stato discriminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Draghi ha quindi sottolineato che "le risorse saranno sempre poche, se uno non le usa". "Certamente - ha aggiunto - le riforme aiuteranno a usarle, ma c'è veramente una storica inerzia che bisogna superare, che si vede soprattutto nella fase di progettazione. Anche su questo, bisogna impegnarsi collettivamente, e il governo ha previsto nel Pnrr la costituzione di gruppi di lavoro che possono essere di aiuto in questa fase, se graditi". Il presidente del Consiglio ha tra l'altro sottolineato che "il Pnrr prevede una componente denominata intermodalità e logistica integrata, cui sono destinati 3,5 miliardi di euro. Oltre 1,2 miliardi, pari al 44 per cento del totale, appare destinato ai principali porti del Mezzogiorno per interventi portuali propriamente detti e altri interventi per la resilienza delle strutture portuali contro il cambiamento climatico".(Rin)