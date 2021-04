Usa: Biden nomina sceriffo texano Gonzales a capo agenzia immigrazione e dogane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato lo sceriffo texano Ed Gonzalez a capo dell'agenzia federale per l'immigrazione e le dogane (Ice). Lo ha reso noto la Casa Bianca. Qualora la sua nomina venga approvata dal Congresso, Gonzalez sostituirebbe il direttore ad interim dell'agenzia, Tae Johnson. Il segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas, la cui agenzia sovrintende all'Ice, ha definito quella di Biden "una scelta forte". "Con una brillante carriera nelle forze dell'ordine e nel servizio pubblico, lo sceriffo Gonzalez è adatto a guidare l'Ice, nel momento in cui l'agenzia porta avanti la nostra missione di sicurezza pubblica e sicurezza interna", ha detto Mayorkas in una dichiarazione. "Spero che il Senato confermi rapidamente lo sceriffo Gonzalez in questa posizione critica", ha concluso.(Nys)