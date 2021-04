Cile: Tribunale costituzionale respinge ricorso di Pinera contro terzo ritiro anticipato fondi pensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intuendo forse la decisione avversa del Tc, lo stesso Pinera aveva presentato ieri un progetto di legge alternativo a quello approvato venerdì scorso in parlamento. L'iniziativa del governo, aveva spiegato il presidente, parte dalla considerazione che il disegno di legge del Congresso "lascerebbe più di 5 milioni di persone senza alcun risparmio e altri 5 milioni con risparmi notevolmente ridotti". La nuova proposta, ha affermato il capo di Stato, prevede invece la restituzione ai pensionati dei fondi che ritirano ed un ulteriore aumento dell'1 per cento dei contributi da parte dei datori di lavoro. La misura favorirà anche le pensioni di rendita gestite da compagnie di assicurazione. Il progetto prevede inoltre un bonus fisso di 300 dollari per i tre milioni di persone che hanno aderito ai primi due ritiri anticipati. Il progetto del governo, che dovrà essere sottoposto a dibattito in parlamento, mira anche a scongiurare il prosperare delle proteste della popolazione che difende la legge già approvata contro la quale Pinera ha presentato ricorso alla Corte. (segue) (Nys)