Uruguay: ex presidente Mujica operato d'urgenza per una spina di pesce

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, 85 anni, verrà operato d'urgenza per aver ingerito una spina di pesce rimasta bloccata all'altezza dell'esofago. L'operazione, riferiscono i media locali, è stata programmata per le 21.30 (ora locale) nel centro medico Casmu della capitale Montevideo ed è diretta a rimuovere la spina. I medici affermano che il quadro clinico dell'ex presidente, che il 20 maggio compie 86 anni, non è grave, ma manifesta difficoltà respiratorie. Lo staff della clinica precisa inoltre che, nel quadro della pandemia di Covid-19, verranno adottate tutte le precauzioni adeguate per un paziente in età avanzata e che soffre di una malattia autoimmune che non gli consente vaccinarsi contro il virus. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa, Mujica avrebbe ingerito la spina di un pesce cucinato dalla moglie, Lucia Topolansky. (segue) (Abu)