Usa: Blinken, a giorni piano globale per distribuzione vaccini anti-Covid

- Gli Stati Uniti stanno lavorando per sviluppare un piano per la distribuzione globale dei vaccini contro il Covid-19, da presentare già nei prossimi giorni. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ai microfoni dell’emittente statunitense “Cnn”. "Sui vaccini che abbiamo a portata di mano, o che avremo a breve, decideremo se indirizzarli tutti o in parte a Covax (il programma di vaccinazione gestito dall’Organizzazione mondiale della sanità) o (stabilire) quanto sarà fatto direttamente da Paese a Paese”, ha spiegato Blinken. “Tutto questo – ha aggiunto - è attualmente in lavorazione e avremo un piano in atto già tra qualche giorno”. (segue) (Nys)