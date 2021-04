Germania: Cdu, Laschet vuole Merz per campagna elettorale dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candidato dei conservatori a cancelliere, Armin Laschet, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), vuole Friedrich Merz, esponente della destra del partito e già suo rivale, nella sua campagna per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. In particolare, Laschet ha dichiarato che Merz “appartiene saldamente alla squadra” formata dalla Cdu e dall'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni federali. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente della Cdu ha aggiunto che, “con la sua competenza economica e finanziaria, Merz potrebbe contribuire in modo decisivo a superare le enormi sfide per la Germania dopo la pandemia di coronavirus”. Laschet ha proseguito evidenziando che i conservatori hanno “già guidato con successo la Germania attraverso molte gravi crisi, con i giusti piani e le migliori menti. Per me, Friedrich Merz è uno di loro. Vinciamo solo come squadra”. La decisione di Laschet di coinvolgere Merz nella campagna elettorale dei conservatori è probabilmente dovuta anche alle elezioni statali che si terranno in Sassonia-Anhalt il 6 giugno. L'esponente della destra della Cdu è, infatti, particolarmente apprezzato dai sostenitori del partito nella Germania orientale, di cui fa parte anche questo Land. (Geb)