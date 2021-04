Recovery: Renzi, futuro Italia tornato in buone mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro in Italia è tornato in buone mani". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi durante il suo intervento in Aula del Senato sul Recovery plan. Parlando del governo Draghi, Renzi ha spiegato: "Ne valeva la pena? E' cambiato qualcosa? Penso che per chi ha letto il vecchio piano e abbia ascoltato oggi il presidente Draghi la risposta sia chiara, molto è cambiato". Secondo il senatore di Iv, infatti, "oggi c'è un'anima, una visione, una direzione". (Rin)