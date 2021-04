Recovery: Draghi, scommessa che non possiamo perdere, sconfitta sarebbe grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery "è una scommessa che facciamo collettivamente in tutta l'Europa, sulla capacità di spendere bene questo denaro, e questa scommessa vede l'Italia in prima fila, come Paese che ha tirato di più su questo fondo". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Una sconfitta su questo fronte - ha spiegato - è grave: i primi a pagarne il prezzo saremmo noi", ma sarebbe "grave anche per il futuro dell'Europa, perché non ci sarà più possibilità di convincere gli altri europei a fare una politica fiscale comune, a metter e i soldi insieme". (Rin)