Messico: ministero Salute, dati covid in calo da 14 settimane (4)

- Nelle regioni per le quali il semaforo diventa giallo – occupazione posti letto di ospedale inferiore al 50 per cento di quelli disponibili e due settimane continue di calo – possono ripartire tutte le attività produttive, anche quelle non essenziali, senza limiti. Si riducono ulteriormente i limiti alle attività negli spazi pubblici all'aperto e si riapre con moderazione la frequentazione di spazi comuni al chiuso: chiese, musei, cinema e teatro, ristoranti. Il grado più rassicurante, il verde, si raggiunge quando l'occupazione dei posti letto negli ospedali è sotto il 50 per cento e il calo è costante da almeno un mese. Fino al 9 maggio sei stati - compresi tra il centro e il sud del paese -, godono delle condizioni più incoraggianti, e nessuno si trova nella fascia più critica. Il resto del paese si divide tra il secondo e il terzo grado di allarme. Le autorità farmaceutiche hanno approvato l’uso in emergenza di ben sei vaccini. (Mec)