Argentina: governo celebra riapertura delle importazioni di agrumi nell'Unione Europea

- Il governo dell'Argentina ha celebrato la decisione dell'Unione Europea (Ue) di riaprire l'importazione ai suoi agrumi a partire dal 1mo maggio. Le esportazioni verso il mercato europeo erano state sospese il 14 agosto del 2020 a causa del rilevamento nelle spedizioni dall'Argentina di numerosi casi di Phyllosticta citricarpa, un fungo che produce nei citrici un difetto di tipo "cosmetico" che ne pregiudica la qualità visiva e la commercializzazione. Il provvedimento era stato disposto fino al 30 aprile e l'Argentina, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri, nel corso dell'ultimo anno e su richiesta dell'Ue, "ha adottato misure per rafforzare il proprio sistema sanitario, come la registrazione degli appezzamenti di produzione e delle loro unità di produzione, l'assegnazione di codici di tracciabilità degli appezzamenti dove l'assenza di Phyllosticta citricarpa è stata dimostrata attraverso ispezioni ufficiali". L'Argentina, secondo dati ufficiali, produce 150mila tonnellate all'anno di agrumi destinati esclusivamente all'esportazione ed è il primo fornitore di limoni e il quarto fornitore di arance dell'Unione europea. (Abu)