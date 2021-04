Recovery: Draghi, 6,31 miliardi per reti ultraveloci, banda larga e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "intende stanziare 6,31 miliardi per le reti ultraveloci, banda larga e 5G", con "l'obiettivo di portare entro il 2026 reti a banda ultra larga ovunque". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "A maggio - ha aggiunto - avviamo la mappatura dei piani di investimento previsti dai privati per individuare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite".(Rin)