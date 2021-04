Recovery: Malpezzi (Pd), centralità Parlamento per realizzare riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per spendere le risorse europee, per fare in modo che diventino una vera opportunità servono le riforme. E serve andare tutti nella stessa direzione per realizzarli, a partire dal Parlamento che avrà un ruolo decisivo nell'elaborare la proposta". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi nel suo intervento in aula sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Recovery plan. "Noi faremo la nostra parte. Per il Partito Democratico la centralità del Parlamento è decisiva. Per questo, le riforme vanno sottratte alle pressioni politico-elettorali: serve un cambio di passo all’altezza della sfida in atto", ha aggiunto. (Rin)