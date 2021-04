© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di parlare di futuro siamo bloccati a discutere di un tema su cui il governo aveva già deciso. Ma di cosa stiamo parlando? Sul coprifuoco è tutto come abbiamo sempre detto in cabina di regia: si seguono i dati e si fa un tagliando". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, intervenendo in Aula. (Rin)