- Fratelli d'Italia si asterrà al Senato dal voto sul Recovery plan. "Stiamo votando un Pnrr che il parlamento non conosce - ha affermato in Aula il capogruppo Luca Ciriani -. Lo conoscono i burocrati zelanti di Bruxelles ma non il Parlamento, che è costretto a votarlo a scatola chiusa. Mancano le riforme della giustizia, del fisco e della pubblica amministrazione. Per questo viaggia con il freno a mano tirato". (Rin)