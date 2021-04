Covid: Crisanti, se allentiamo misure contagi destinati a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se allentiamo le misure di restrizione, il contagio è destinato ad aumentare. La scommessa è quindi che il virus rallenti la sua diffusione mentre si accelerano le vaccinazioni". Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova, intervenendo a "Otto e mezzo", su La7. "Ma - ha aggiunto - non siamo al livello dell'Inghilterra e quindi il rischio che corriamo è grandissimo perché le varianti si creano man mano che il virus si diffonde e alcune possono superare la barriera del vaccino. In particolare, la variante indiana è pericolosa perché in Italia sequenziamo pochissimo le varianti e la nostra capacità di indagine è molto limitata, non abbiamo visibilità della situazione reale dell'Italia. Per questo penso che il rischio di richiudere sia molto alto, facendo così un grave danno a tutti, perché chi riapre chiede anzitutto la sicurezza di non dover richiudere". (Rin)