Irlanda del Nord: fonti stampa, lettera contro premier Foster per cambio leadership nel Dup

- Ai deputati del Partito unionista democratico (Dup) in Irlanda del Nord viene chiesto in queste ore di firmare una lettera di sfiducia contro la leader dello schieramento politico e premier nord irlandese Arlene Foster. E' quanto riferisce l'emittente "Bbc", precisando che per il momento il partito Dup non intende commentare. Un deputato del Parlamento di Belfast ha spiegato tuttavia alla "Bbc" che gli è stato presentato il testo di una mozione contro la premier Foster, anche se non ha precisato di aver firmato tale documento. Stando a quanto riferito, diversi membri del partito avrebbero già firmato la mozione aprendo lo scenario del raggiungimento della maggioranza necessaria per cambiare la leadership dello schieramento governativo nord irlandese. "Noi come consiglieri e come membri siamo profondamente preoccupati del futuro dell'unionismo, del conservatorismo dell'Ulster e del Dup", si legge in un passaggio della lettera. (Rel)