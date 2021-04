Rifiuti: su Tmb Rocca Cencia Campidoglio ribadisce no a revamping chiesto da Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Roma Capitale, nella conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lazio, hanno ribadito il proprio no al revamping (ammodernamento e riconversione) del Tmb Ama di Rocca Cencia, con l'intenzione di continuare ad utilizzare il sito esclusivamente come impianto di selezione di multimateriale e carta. Secondo quanto si apprende, il Campidoglio quindi ha espresso nuovamente parere negativo al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dall'azienda Ama in passato per il progetto di ammodernamento, motivando la scelta con il fatto che l'impianto è sottoposto ad amministrazione giudiziaria ed è destinato alla chiusura nei prossimi mesi. Il Campidoglio non ha chiesto la decadenza dell'autorizzazione in vigore, che prevede una capacità di trattamento di 500 tonnellate al giorno e una trasferenza rifiuti, ma un parere di legittimità preventiva sulla valutazione di impatto ambientale del progetto. (Rer)