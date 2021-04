Russia: Covid, regione Liguria non invierà delegazioni a fiere Innoprom e Spief

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Liguria probabilmente non invierà una delegazione alla fiera Innoprom in Russia ed al Forum economico internazionale (Spief) di San Pietroburgo a causa delle restrizioni anti Covid-19. Lo ha affermato la console generale della Russia a Genova, Maria Vedrinskaya, parlando all'agenzia di stampa "Sputnik". "A Ekaterinburg e San Pietroburgo (per le fiere Innoprom e Spief) un'ampia partecipazione era pianificata, ma per quanto riguarda le aziende della Liguria possono solamente essere rappresentate da quelle compagnie che sono già in Russia; non sono in grado di essere fisicamente là a causa delle restrizioni per il coronavirus", ha spiegato la console russa, in riferimento agli eventi in programma rispettivamente a inizio luglio e inizio giugno 2021. (Rum)