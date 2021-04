Recovery: Draghi, riforme non si fanno strozzando Paesi con tassi interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato spesso rimproverato, avendo inaugurato una politica monetaria più espansiva, di aver rimosso gli stimoli per i governi a fare le riforme, perché si crede che le riforme si fanno solo strozzando i Paesi" con gli alti tassi di interesse, "ma non è vero: non c'è nessuna relazione tra riforme e tassi di interesse". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Infatti, ha aggiunto, "oggi facciamo le riforme, e le faremo, con tassi pari a zero perché c'è il Pnrr che inaugura una diversa stagione di politica fiscale e di bilancio a livello europeo". (Rin)