Infrastrutture: Draghi, su Ponte Stretto pronta relazione, sarà inviata al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Ponte sullo Stretto "non posso dire altro che c'è una relazione, pronta ormai, credo che sia stata terminata nei giorni scorsi", che "sarà inviata dal ministro delle Infrastrutture al Parlamento per la discussione". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)