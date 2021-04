Recovery: Parente (Iv), sanità pilastro dello Stato sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza "possiamo illuminare il destino del nostro paese. La crisi è sanitaria e da lì bisogna ripartire. La sanità, con la giustizia e il lavoro, costituisce uno dei pilastri fondamentali dello stato sociale. Una sanità finalmente equa e omogenea con il superamento ingiusto delle differenze fra le regioni. Grande attenzione andrà posta allee Rsa, alla ricerca, all'intelligenza artificiale, alla telemedicina in armonia con la crescente richiesta di cure sempre più personalizzate, perché si affermi la consapevolezza che dietro e dentro la malattia esiste, sempre e comunque, l'umanità del malato". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente commissione Igiene e Sanità a palazzo Madama durante il dibattito seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Pnrr. "I 20 miliardi si dovranno spendere per prevenzione, medicina territoriale, sanità digitale, assistenza domiciliare - ha aggiunto -. Il Pnrr deve avere una visione coraggiosa e sollecita attraverso due percorsi: la realizzazione pratica di una medicina territoriale inserita in un modello di riforma nazionale, con la semplificazione di insopportabili pratiche amministrative, la formazione dei professionisti sociosanitari e del personale della pubblica amministrazione, per una strettissima sinergia sociosanitaria per un continuum assistenziale, tra casa e ospedale e viceversa con strutture intermedie realmente efficienti, concepire il medico di base come un primario territoriale insieme a gruppi multiprofessionali. Incentivare la ricerca su vaccini, anticorpi monoclonali, cure contro antibiotica resistenza, e tutta la filiera industriale della sanità. Facciamo partire un grande piano di formazione per il personale sociosanitario e della pubblica amministrazione in sanità. Non c'è riforma che tenga senza il coinvolgimento del valore umano in sanità per realizzare medicina territoriale e prepararsi alle altre possibili problematiche di epidemie o antibiotico resistenza. Lanciamo il senso del lavoro in equipe nella condivisione di progetti ambiziosi e concreti per un continuum assistenziale, senza buchi, tra casa e ospedale e viceversa. Italia Viva ha lanciato il piano sanità 2030 con un grande itinerario di ascolto di operatori e territori, da sottoporre all'attenzione delle altre forze politiche e alla discussione del parlamento. L'Italia diventi un modello di ricostruzione". (Rin)