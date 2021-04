Venezuela: conflitti al confine con la Colombia, sul posto il comandante strategico Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Remigio Ceballos, comandante dell'unità strategica operativa delle Forze armate del Venezuela (Ceonfab), si trova nella regione di Apure, al confine con la Colombia, da alcuni giorni teatro di intensi scontri con formazioni illegali. "Da Apure continuiamo a incrementare la presenza della forza, portando avanti operazioni per combattere ed espellere i gruppi irregolari di narcotrafficanti terroristi colombiani a cui abbiamo inferto già forti colpi e che continueremo a combattere fino ad espellerli tutti", ha scritto Ceballos in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. La presenza di Ceballos traduce l'importanza del dossier: le forze di sicurezza hanno dato dallo scorso 21 marzo il via a un'operazione militare che secondo secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) avrebbero causato la fuga di circa seimila persone in Colombia. (segue) (Vec)