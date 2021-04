Venezuela: conflitti al confine con la Colombia, sul posto il comandante strategico Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una campagna il cui bilancio, ancora incerto, sembra non promettere nulla di buono. Nella giornata di ieri l'esercito venezuelano aveva confermato la morte e il ferimento di un numero non precisato di militari. Diverse organizzazioni non governative, tra cui una che opera sulla frontiera (FundaRedes), hanno denunciato "imboscate" a mezzi di sicurezza che avrebbero causato la morte di almeno dodici militari. Giornalisti a contatto con fonti militari e poliziesche parlano della morte di nove militari, e nelle reti sociali si diffondono video di civili che raccolgono corpi senza vita di persone in uniforme. (segue) (Vec)