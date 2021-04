Paraguay: Covid, in vigore da oggi forti misure restrittive della circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano da oggi in vigore in Paraguay nuove misure restrittive della circolazione e delle riunioni come strumento di lotta contro la pandemia Covid-19. Il governo del presidente Mario Abdo Benitez ha disposto lo stop alla circolazione dalle 20 alle 05 nelle aree metropolitane e dalle 24 alle 5 nel resto del paese, con eccezione dei lavoratori considerati essenziali; la chiusura degli esercizi commerciali alle 20; la proibizione di riunioni con più di 20 persone in spazi chiusi; la sospensione delle competizioni sportive e degli sport di gruppo; la proibizione di spettacoli con più di 25 persone. Le misure rimarranno in vigore fino al 10 maggio. Il ministro della Salute ha affermato che l'obiettivo delle restrizioni è quello di frenare l'incremento dei contagi e alleggerire la tensione del sistema sanitario, che è arrivato ad operare al 130 per cento delle sue capacità. Il governo ha assicurato inoltre che verranno intensificati i controlli per garantire il rispetto delle misure. (segue) (Abu)