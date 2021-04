Covid: Crisanti, coprifuoco riduce probabilità trasmissione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'analisi della pandemia è principalmente un problema probabilistico, ed è evidente che il virus si trasmette alle 8 del mattino come alle 23 di sera, ma se fai il coprifuoco si riduce la probabilità che la gente si incontri e che quindi il virus si trasmetta". Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova, a "Otto e mezzo" su La7. "Il problema non è il ristorante come luogo, so che ci sono tanti ristoratori che hanno messo in sicurezza il proprio locale spendendo anche molti quattrini - ha aggiunto - . Ma il problema è cosa facciamo noi al ristorante e non si può dire che non ci si infetta. Se i casi sono diminuiti dopo che li abbiamo chiusi, è evidente che un contributo lo danno".(Rin)