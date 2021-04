Recovery: Draghi, Sud non è stato discriminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud "non è stato discriminato in questo flusso di fondi". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Si potrà far meglio, si potrà cercare di riparare qualche mancanza, ma sostanzialmente l'impressione non è quella di una discriminazione colpevole", ha osservato. (Rin)