Recovery: De Poli (Udc), declinare piano su esigenze vita reale

- Il Recovery plan è "una road map sul futuro dell'Italia. Il Pnrr non può ridursi ad una sigla fredda e tecnicistica. La vera sfida ora è declinare questo Piano sulle esigenze della vita reale di cittadini, famiglie e imprese, nei territori, con l'obiettivo di far crescere la nostra Nazione; per un'Italia migliore e, infine, per assicurare un futuro alle giovani generazioni". E' quanto sostiene il senatore dell'Udc Antonio De Poli, intervenendo nel dibattito politico sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Abbiamo un compito, caro presidente, molto arduo: dare umanità a questo Piano e tutto ciò vuol dire, come ha giustamente sottolineato anche Lei, accendere i riflettori sui diritti delle persone, a partire da anziani e persone con disabilità. Dopo le sofferenze e le paure di questi mesi di pandemia, 'è il minimo che possiamo fare'. Condivido pienamente le parole del presidente Draghi", conclude De Poli. (com)