Bosnia-Ue: Borrell invita presidenza tripartita a evitare retorica divisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell ha avuto un colloquio telefonico con gli esponenti della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, Sefik Džaferovic e Zeljko Komsic. Secondo quanto riferisce una nota stampa diffusa da Bruxelles, Borrell ha espresso preoccupazione per l'aumento della "retorica nazionalistica e divisiva" in Bosnia Erzegovina invitando gli esponenti della presidenza ad impegnarsi per il dialogo teso a rafforzare "l'unità nell'interesse dei cittadini". Borrell ha quindi invitato la presidenza tripartita a "sfruttare l'opportunità" di quest'anno non elettorale per concretizzare i progressi nell'attuazione delle riforme chiave individuate nell'opinione della Commissione europea, in particolare di quella elettorale costituzionale e sull'avanzamento dello Stato di diritto. L'Alto rappresentante Ue ha quindi ribadito l'impegno per una prospettiva europea della Bosnia Erzegovina, come Paese unito e sovrano. (Res)