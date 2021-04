Recovery: Tiraboschi (FI), su piano va fatta riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è "solo una parte, certamente molto importante, di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del nostro Paese. Ma per renderlo completo sarà necessario favorire in qualche modo l'ibridazione tra Nord e Sud, tra aree urbane e aree interne, tra competenze scientifiche e competenze artistiche e letterarie, tra giovani e meno giovani". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Forza Italia, Virginia Tiraboschi, durante il dibattito seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Pnrr. "Dobbiamo dare a molti quelle chance che non hanno più - ha aggiunto -. E mi riferisco a chi ha dovuto abbandonare la propria terra d'origine per avere un'altra opportunità. Faccio una seconda osservazione veloce sulle misure volte a eliminare le restrizioni alla concorrenza per favorire la crescita economica e l'equità. Ben venga il gioco competitivo e tutto ciò che lo favorisce nei settori strategici come i porti, la logistica, l'energia, le reti digitali. Su altri settori invece, come il turismo e il commercio, duramente colpiti dalla pandemia, ma che già prima del Covid non esprimevano il massimo del loro potenziale, credo che vada assolutamente fatta una riflessione, perché le tecnologie, la digitalizzazione e tutto quello che stiamo osservando imporranno una ristrutturazione profonda".(com)