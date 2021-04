Messico: ministero Salute, dati covid in calo da 14 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico registra da quattordici settimane consecutive un calo di decessi, ricoveri e casi di contagio del novo coronavirus. Lo ha detto il vice ministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, concentrando l'attenzione sui "tre indicatori fondamentali": "i casi stimati sono scesi da 112.415 a 18.953 in queste 14 settimane, un calo dell'83 per cento". Le morti settimanali, ha aggiunto, sono passate da 9.549 a 1.621, entre ui ricoveri ospedalieri sono calati su tutto il territorio nazionale del 79 per cento. "Sta scendendo il contagio della Covid, stanno calando gli effetti negativi della pandemia in tutto il paese", ha fatto eco il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, pur invitando a non abbassare la guardia. Il Messico, 126 milioni di abitanti, ha registrato a gennaio una nuova impennata di contagi, attribuiti alle feste di fine anno, dinamica che apparentemente non si è ripetuta in occasione delle feste di Pasqua. Il paese è, dopo Stati Uniti e Brasile, il terzo paese al mondo per unmero di morti dall'inizio della pandemia, 215.113. Nella classifica mondiale di contagi stilata dalla Johns Hopkins University, il Messico è però scivolato di recente - con 2.329.534 casi - al quindicesimo posto, dopo l'Iran. (segue) (Mec)