Francia: fonti stampa, Macron evoca la soppressione del coprifuoco a inizio giugno

- A inizio giugno, "se possibile", potrebbe essere revocato il coprifuoco attualmente in vigore in Francia per contenere la diffusione del Covid-19. E' la possibilità evocata dal presidente francese Emmanuel Macron, durante una riunione con una decina di sindaci, secondo quanto riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv" riportando informazioni date da alcuni partecipanti al vertice. Nella giornata di ieri Macron ha evocato la possibilità di alleggerire il coprifuoco, attualmente in vigore dalle 19:00 alle 6:00.(Frp)