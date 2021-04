Usa: Biden su salario minimo, ingiusto lavorare a tempo pieno restando in povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato con un messaggio su Twitter l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora per i lavoratori federali, affermando di ritenere che “nessuno dovrebbe lavorare a tempo pieno continuando a vivere in povertà”. Per questo motivo “oggi ho aumentato il salario minimo a 15 dollari l'ora per le persone che lavorano con contratti federali”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Da tempo Biden premeva per l’imposizione a livello nazionale di un salario minimo da 15 dollari l’ora rispetto agli attuali 7,25, soglia stabilita nel 2009. Il provvedimento era stato inizialmente incluso nel pacchetto di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari approvato dal Congresso lo scorso febbraio. Tuttavia, la misura non avrebbe rispettato i criteri necessari a rientrare in una manovra di scostamento del bilancio, strumento cui il Partito repubblicano ha fatto ricorso al Senato per approvare il piano a maggioranza semplice. I lavoratori federali a contratto sono circa 5 milioni e l’aumento degli stipendi andrà in particolare a beneficio di impiegati nelle imprese di pulizia e di manutenzione, infermieri, operai impegnati nella costruzione e nella riparazione di edifici e infrastrutture federali, impiegati di mense, bar e servizi di catering.(Nys)