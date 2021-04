© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola "non ha mai chiuso perché i nostri insegnanti hanno sperimentato strumenti" che prima non erano "nella loro disponibilità”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “E’ stato un anno di grande innovazione che vedremo in futuro ma ora dobbiamo tornare in classe”, ha aggiunto. (Rin)