Covid: Serracchiani (Pd), intesa su coprifuoco rispetta linea aperture in sicurezza

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, dichiara: "Non smetteremo mai di sottolinearlo. Non contano le bandiere o gli slogan, ma l'interesse dei cittadini, garantito da riaperture in sicurezza. L'impegno che la maggioranza - continua la parlamentare in una nota - chiede al governo in materia di coprifuoco va esattamente in questa direzione, mettendo in primo piano la valutazione dell'andamento dei contagi e dell'avanzamento della campagna vaccinale. Cautela e gradualità sono le condizioni per riaprire e non chiudere più". (Com)