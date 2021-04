© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminato nell'Aula della Camera l'esame degli ordini del giorno al decreto recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. La seduta è stata sospesa, per consentire i lavori di sanificazione, e riprenderà alle 20.15 con le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento. (Rin)