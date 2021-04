Cile: violenza in Araucania, due agenti feriti in attacco con armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Cile hanno riferito questo martedì che almeno due agenti della polizia (Carabineros) sono rimasti feriti con armi da fuoco in un attacco ad opera di un gruppo non identificati nella regione dell'Araucania, nel sud del Paese. Secondo quanto riferiscono le autorità, l'episodio è occorso durante la notte di lunedì, quando una pattuglia di Carabineros di scorta ad un veicolo blindato è stata investita da diversi colpi d'arma da fuoco provenienti da una zona boscosa. Riguardo a quanto accaduto, l'incaricato speciale del governo per l'ordine pubblico della Macrozona Sud, Carlos Gonzalez, ha spiegato che il personale della polizia è stato "vilmente aggredito da criminali con bombe molotov, pietre e armi da fuoco" e che diverse strade erano state bloccate con alberi di grandi dimensioni. "Abbiamo due agenti di polizia feriti", ha riferito González, uno con una lesione agli occhi ed un secondo sottoposto ad un intervento chirurgico ad una gamba. "Si è trattato di un attacco per ferire e uccidere", ha detto. (segue) (Abu)