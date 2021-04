Cile: violenza in Araucania, due agenti feriti in attacco con armi da fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ritiene che dietro alle rivendicazioni della causa mapuche operano gruppi di delinquenti organizzati. "Come Stato e come governo sosterremo le legittime richieste dei nostri popoli nativi e cileni, ma combatteremo la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di droga e tutto ciò che è associato ad esso", ha sottolineato il presidente. Pinera ha quindi rivolto un appello a "riportare la pace e la prosperità" che l'attuale contesto di turbolenza ha portato via a coloro che vivono nelle regioni di Arauco e del Bio Bio . "Siamo consapevoli che questo ha generato una sensazione di impotenza, di impotenza, non solo nelle vittime dirette, ma in tutti i cileni", ha aggiunto precisando che il lavoro congiunto delle istituzioni statali mira a soddisfare le necessità della popolazione e perseguire coloro che commettono reati e delitti. "Questa è una catena e sappiamo tutti che la forza di una catena è uguale a quella del più debole dei suoi anelli", ha detto. (segue) (Abu)