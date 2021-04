Cile: violenza in Araucania, due agenti feriti in attacco con armi da fuoco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Pinera aveva annunciato la decisione di inviare al parlamento un pacchetto di leggi sulla sicurezza tra i quali una nuova legge antiterrorismo: una legge "più efficace e utile di quella che abbiamo oggi, una legge che ci consenta di combattere il traffico di droga con maggiore forza ed efficienza, e una legge per difendere meglio la nostra infrastruttura critica", ha detto. Le azioni violente si rivolgono generalmente contro mezzi di trasporto, da gruppi di incappucciati armati di fucili. Tra i casi più efferati si ricordano l'attacco con colpi d'arma da fuoco ad un commissariato della polizia di Ercilla, l'incendio di cinque camion, con il ferimento di tre autisti, le fiamme fatte divampare in una cappella cattolica, una chiesa metodista pentecostale e diverse case. All'inizio di febbraio, un gruppo di persone armate aveva bloccato il transito sulla strada statale P70-S tra i comuni di Canete e Tirua all'altezza del ponte Lleu Lleu. In quell'occasione i media locali avevano diffuso una foto in cui si vedono cinque uomini con il volto coperto e armati con fucili da guerra tipo Ak-47 ed M-16 al lato di uno striscione inneggiante alla libertà del leader mapuche, Cesar Millanao, attualmente in carcere. (segue) (Abu)