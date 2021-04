Covid: Salvini, grazie a Lega governo si impegna a rivedere coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter esulta per l'impegno del governo a rivedere l'orario del coprifuoco. "La libertà vince. Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose firme, che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 99.074, il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco se i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo", commenta. (Rin)