Ambiente: Cingolani, per rallentare produzione CO2 serve cambiamento radicale in stile di vita o arriveremo a "lockdown" di tutto

- "Serve un cambiamento radicale nel nostro stile di vita, nella produzione di energia, nel trasporto pubblico e privato e nell'industria. Se non rallentiamo la produzione di CO2 ora, 'bruceremo' la maggior parte del budget in tre o 4 anni". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ai giovani, in apertura della 92esima sessione internazionale dell'European Youth Parliament Talks Live nell'ambito di Milano 2021. "Per rallentare la produzione di CO2 dobbiamo cambiare tutto – ha proseguito il ministro - o arriveremo al punto di dover chiudere tutto, una sorta di lockdown in cui dovremo fermare tutto, ma non potremo farlo perché avrete un lavoro, una casa e una famiglia". "La mia generazione – ha aggiunto il ministro - vi ha lasciato un grosso problema, ma ora l'unica cosa che potete fare è creare le giuste condizioni per rallentare il processo e mitigare il problema che abbiamo. Dobbiamo partire ora a ridurre la nostra produzione di gas e avere un migliore e più intelligente modo di vivere in questa società". Cingolani ha poi evidenziato la necessità di comprendere quanto questo problema sia globale, ricordando che l'Europa vuole raggiungere la completa decarbonizzazione entro il 2025: "Questo è un grande sacrificio per tutti noi, partendo dalle nostre industrie che stanno investendo molto per ridurre la C02 – ha evidenziato - ma l'Europa produce il 10 percento dell'anidride carbonica. Se tutti gli altri Paesi diranno 'non ci interessa', i nostri sforzi saranno immediatamente cancellati". Cingolani ha inoltre sottolineato la necessità di aiutare i Paesi "che non possono partecipare a uno sforzo così costoso perché non hanno acqua, cibo, non hanno un'economia quindi dobbiamo aiutarli". Il ministro ha concluso con un'esortazione ai ragazzi: "Studiate dove capire cosa succede, nel futuro avrete lavori che ora non ci sono, in futuro occorreranno competenze nuove per invertire la rotta, questa è la scienza, dovete studiare come proteggere il pianeta".(Rem)