Decreto Covid: Crippa (M5s), paradossale atteggiamento parte maggioranza

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, ha affermato: "Tutti vogliamo far riaprire i ristoranti e le varie attività commerciali, ma non dobbiamo dimenticarci che anche oggi ci sono centinaia di morti nel nostro Paese. Serve essere prudenti e occorrono aperture programmate con precise tempistiche". Nel corso del suo intervento, nell'Aula della Camera, l'esponente del M5s ha proseguito: "E' paradossale che su un ordine del giorno dell'opposizione, che vuole sovvertire un provvedimento preso da questo governo, una parte della maggioranza oggi decida, per mero tornaconto personale, di non partecipare al voto. In questo momento sentir dire dall'onorevole Meloni che un odg può cambiare le sorti dei ristoranti dalle 22 alle 24 è una sciocchezza che non si può raccontare agli italiani". Per il parlamentare, "questo Paese ha bisogno di un sistema politico unito, non diviso, gli italiani sono smarriti e non possono essere continuamente sotto ricatto, a seconda del tornaconto di un partito politico. Lavoriamo nel merito - ha concluso Crippa - su come le riaperture progressive dovranno procedere. Evitiamo propagande inutili per noi e per gli italiani". (Com)