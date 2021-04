Siria: esplode mina a nord di Hama, ucciso un agricoltore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un civile è rimasto ucciso oggi a seguito dell’esplosione di una mina presso il villaggio di Al Jibbin, nel nord del governatorato di Hama, in Siria. Lo riferisce il quotidiano siriano filogovernativo “Al Thawra”. Secondo una fonte del comando di polizia di Hama la mina, posata in un terreno agricolo nei pressi del villaggio in questione, è esplosa uccidendo un agricoltore che vi era passato sopra con un trattore. A detta della polizia la mina era stata posata in precedenza da “organizzazioni terroristiche”, ovvero dal gruppo salafita Hay'at Tahrir al Sham (precedentemente noto come Fronte al Nusra). (Res)