Covid: De Luca (Pd), su revisione coprifuoco già prevista valutazione costante

- Non è possibile stare al governo e fare al tempo stesso opposizione all'esecutivo di cui si fa parte. Lo sottolinea Piero De Luca, vicepresidente del gruppo dei deputati del Pd. "Il coprifuoco - prosegue - è e sarà oggetto di una rivalutazione costante sulla base dei dati epidemiologici. Ma questo era già previsto ed è stato chiarito dall'esecutivo. Non dipende certo da un odg strumentale presentato da Fd'I e cui si sono appiattiti gli altri partiti di centro destra. Così non si fa molta strada. Gli interessi dei cittadini e delle famiglie devono avere la priorità rispetto alle bandiere di partito. La fase in cui si trova il Paese - sottolinea - è estremamente delicata da un punto di vista sanitario, economico e sociale. Si metta da parte la propaganda e la demagogia almeno in questo momento storico. Serietà, unità e responsabilità devono essere le coordinate della nostra azione politica, se intendiamo aiutare e sostenere davvero le nostre comunità". (Com)