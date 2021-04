Russia: ministero Esteri, convocati per domani ambasciatori di Slovacchia e Paesi baltici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori dei Paesi baltici e della Slovacchia in Russia sono stati convocati per domani al ministero degli Esteri di Mosca. E' quanto annunciato dal ministero degli Esteri russo. Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno deciso nei giorni scorsi di espellere alcuni diplomatici russi in solidarietà con la Repubblica Ceca. Praga e Mosca vedono aperta una disputa caratterizzata dall'espulsione reciproca di diplomatici, avviata dalla Repubblica Ceca per il loro presunto coinvolgimento diretto con l’intelligence russa nel caso delle esplosioni avvenute in un complesso di depositi di munizioni a Vrbetice nel 2014. (Rum)