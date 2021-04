© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula della Camera ha respinto con 222 no un secondo ordine del giorno, presentato da Fratelli d'Italia, sull'abolizione del coprifuoco, al decreto recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. I sì sono stati 44, quattro gli astenuti. (Rin)