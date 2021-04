Recovery: Liburdi-Iannuzzi (Fd'I), stadio Flaminio dimenticato da Raggi, ora ignorato da Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stadio Flaminio, "abbandonato da anni all'incuria nell'indifferenza pressoché totale dell'amministrazione Raggi, oggi viene ignorato anche dal governo Draghi". Lo dichiarano in una nota congiunta Andrea Liburdi, dirigente romano di Fratelli d'Italia, e Emanuele Iannuzzi, membro del coordinamento Fd'I del II Municipio. "Apprendiamo infatti che nel Recovery plan presentato in questi giorni sono stati inseriti ben 95 milioni di euro per un intervento di ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze - aggiungono - ma nemmeno un centesimo per il recupero dello stadio romano che versa in ben più gravi condizioni e necessiterebbe di un ben più urgente intervento. Ci domandiamo come sia possibile non inserire nemmeno in questa occasione tra le priorità l'impianto del Flaminio, opera anche di gran pregio architettonico ma purtroppo relegata da anni nel degrado, e perdere così l'ennesima occasione per poterlo recuperare".(Com)