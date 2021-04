© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla Partecipazione Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini prende parte alla firma del Patto di Collaborazione tra Comune, Istituto Comprensivo Statale "Via Giacosa" e Associazioni del quartiere che si occuperanno della manutenzione delle strutture sportive e delle attività che vi saranno svolte.ex Piscine del Parco Trotter (ore 11.30)Si riunisce il consiglio comunaleDiretta telematica (dalle ore 14)REGIONESi riunisce la commissione sanità del consiglio regionale lombardoDiretta telematica dal sito di Regione Lombardia (ore 11)VARIEL’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, partecipa all’evento “Costruiamo il futuro adesso: infrastrutture, economia circolare e transizione energetica” organizzato da M&G Investments.Evento in diretta streaming (ore 10)Incontro "Le innovazioni delle startup per un nuovo turismo" organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Associazione Startup Turismo. L'incontro si apre con un momento di confronto tra esperti del settore e con il racconto di tre case history. Segue la pitch session: 15 startup presentano i propri progetti e le proprie soluzioni innovative per il rilancio di un nuovo modo di fare turismo.Diretta telematica (dalle ore 15 alle ore 18)Cgil, Cisl e Uil di Milano promuovono un'iniziativa specifica sui temi della salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.Diretta sulla pagina Facebook Cgil, Cisl e Uil Milano (dalle ore 15.30 alle 17) (Rem)