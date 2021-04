Covid: Boschi (Iv) a Radio Confapi, riaperture segnale incoraggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo guardare con fiducia al futuro perché le riaperture sono comunque un segnale positivo e di incoraggiamento. Lo ha detto a Radio Confapi il capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, intervistata da Maria Latella. "Come Iv abbiamo sempre chiesto di riaprire, ovviamente in sicurezza, perché l’unico modo per ripartire è consentire alle persone di lavorare ben sapendo che ogni giorno, ogni mese di chiusura in più, peggiora la situazione soprattutto delle Pmi. Serve grande attenzione nel rispetto delle regole per non vanificare tutto il lavoro fatto finora", ha aggiunto Boschi. "Se oggi possiamo ripartire con dati migliori sul contagio è anche grazie alla discontinuità tra il governo Draghi e il lavoro fatto dal Commissario Arcuri col Governo precedente. La vaccinazione sarà un punto centrale per le riaperture e non è un caso che Confapi ha proposto la vaccinazione in azienda. Ora bisogna sostenere le tante realtà che fanno quasi un’impresa eroica nel restare aperti e che fanno un atto di coraggio verso il futuro vista la situazione di difficoltà di previsione”, ha spiegato. (Rin)